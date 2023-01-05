Media-Universe

Аренда экранов и другого оборудования для мероприятий в Москве

Яркие и эффектные мероприятия корпоративного или развлекательного характера уверенно завоевывают столичные площадки. Новые технические разработки, современное оборудование превращает выступление начинающего артиста, презентацию крупной корпорации или скромную свадьбу в настоящий праздник.

Компания Media-Universe в Москве предлагает услуги по аренде светодиодных экранов, звукового концертного оборудования и световой техники для мероприятий. Техническое оснащение от популярных европейских производителей не дает сбоев в процессе эксплуатации. Гарантированы чистый звук, четкое изображение, освещение в помещении или на открытой площадке любого формата.

