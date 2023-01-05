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LCD МОДУЛЬ ORION OLM-4620
LCD МОДУЛЬ ORION OLM-4620
от
4000 р.
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ПРОЕКТОР ASK PROXIMA E1655U
ПРОЕКТОР ASK PROXIMA E1655U
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9900 р.
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ПРОЕКТОР SANYO PLC XF45
ПРОЕКТОР SANYO PLC XF45
от
12000 р.
от 15000 р.
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ПРОЕКТОР VIEW-SONIC PJD5132
ПРОЕКТОР VIEW-SONIC PJD5132
от
2500 р.
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Media-Universe
Media-Universe

Аренда экранов и другого оборудования для мероприятий в Москве    

Яркие и эффектные мероприятия корпоративного или развлекательного характера уверенно завоевывают столичные площадки. Новые технические разработки, современное оборудование превращает выступление начинающего артиста, презентацию крупной корпорации или скромную свадьбу в настоящий праздник.

    Компания Media-Universe в Москве предлагает услуги по аренде светодиодных экранов, звукового концертного оборудования и световой техники для мероприятий. Техническое оснащение от популярных европейских производителей не дает сбоев в процессе эксплуатации. Гарантированы чистый звук, четкое изображение, освещение в помещении или на открытой площадке любого формата.

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793
Благодарных отзывов
128
Заслуженных наград
12
Лет надежной работы
5
Филиалов по Московской области
683
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В нашей команде работают сотрудники с опытом от 10 лет и более
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Все наши обязательства прописаны в договоре.
Сроки
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Мы активно расширяем и обновляем перечень арендного оборудования.
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info@media-universe.ru
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Шадрина Светлана Сергеевна
Менеджер по работе с клиентами
+7 993-896-96-00
info@media-universe.ru
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Наш специалист свяжется с вами в течении 5 минут

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